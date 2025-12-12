«Partiamo da questa sede politica per dare più forza ad Europa Verde Sardegna e all’Avs sarda- Alleanza Verdi e Sinistra, rimarcando il nostro pieno appoggio alla candidatura a sindaco di Massimo Mulas, una spinta al movimento già consolidato che rappresenta una delle realtà più importanti a livello nazionale».

Così Antonio Piu, leader di Europa Verde e assessore regionale ai Lavori Pubblici, in vista delle amministrative della prossima primavera, inaugura la nuova sede a Porto Torres, uno spazio aperto alla cittadinanza in un ampio locale di piazza Garibaldi, che diventerà punto di riferimento per incontri, ascolto e partecipazione. Una presenza stabile nel territorio.

All’incontro oltre a Piu co-portavoce regionale, hanno partecipato il vicesindaco del Comune turritano, Alessandro Carta, eil consigliere comunale Gaetano Mura, a testimonianza del sostegno convinto del partito al lavoro svolto dall’amministrazione guidata dal’'attuale primo cittadino.

«Faremo una nostra lista che farà parte della coalizione di centrosinistra, volti nuovi e persone alla prima esperienza della legislatura - spiega Piu nel suo lungo intervento - perché vogliamo che all’interno del consiglio comunale di Porto Torres vi sia una ventata di aria nuova, e lo vogliamo fare attraverso quelli che per noi rappresentano i punti importanti che stiamo portando avanti a livello regionale, con fondi pari a circa 13 milioni di euro finanziati sino ad ora dalla Regione per le opere pubbliche di questo territorio».

Interventi già avviati, altri in corso come ad esempio i lavori sui 684 alloggi di edilizia residenziale pubblica per i quali sono stati stanziati 5 milioni e 65mila euro, e ulteriori opere in fase di progettazione. Risorse che riguardano la viabilità e la sicurezza stradale (3 milioni per via dell’Industria), la rotatoria in via dell’Erica (280mila), circa 1,3 milioni tra lavori di ampliamento del cimitero di Ponti Pizzinnu, abbattimento barriere e strade, rigenerazione degli spazi urbani, incentivi per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, che hanno visto numerose famiglie turritane coinvolte.

Tra le opere di rilievo il collegamento Porto Torres-Castelsardo in fase di progettazione (1,2milioni), e la sistemazione dell’approdo di Cala Reale-Asinara (circa 2 milioni). Avs ed Europa Verde hanno ribadito l’importanza di una politica che torna nei territori.

La nuova sede nasce proprio con questo obiettivo: creare un luogo vivo, aperto, in cui la comunità possa confrontarsi e contribuire al futuro della città. La tappa di Porto Torres si inserisce nel percorso di radicamento territoriale che Europa Verde Sardegna sta portando avanti in tutte le province.

© Riproduzione riservata