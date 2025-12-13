Encomi per i carabinieri della provincia di Sassari. Ieri, durante la visita del comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, il generale di Brigata Francesco Rizzo, sono stati consegnati i riconoscimenti per l’attività dei militari sul territorio sassarese.

Nella sede di via Rockfeller, alla presenza tra gli altri del comandante provinciale, il colonnello Antonello Maione, ha ricevuto il diploma di Encomio Semplice di Comando di Legione il vice brigadiere Mario Rubattu, della Compagnia di Ozieri, per aver salvato una persona che voleva togliersi la vita. Stesso encomio al luogotenente Martino Spezzigu, al maresciallo Ordinario Andrea Carbini e al brigadiere Gabriele Baire della Compagnia di Tempio Pausania, che hanno condotto una indagine che ha consentito l’arresto di soggetti dediti alla commissione dei reati di pedofilia e pedopornografia minorile.

Encomiati il luogotenente Alberto Maria Pittalis, il maresciallo maggiore Aurelio Franco Beneventi, i brigadieri Giuseppe Luigi Pala e Maximilian Perrella, e l’appuntato scelto Simone Forte del Nucleo Investigativo di Sassari per l’arresto di una persona ritenuta responsabile di un omicidio compiuto a Porto Torres nell’aprile 2021.

