L'obiettivo è valorizzare e promuovere la legalità nel territorio con la collaborazione tra sistema imprenditoriale, Istituzioni, Forze dell'Ordine e mondo accademico. Successo per la giornata "Acrisure Connect: Insieme per la Legalità" che si è tenuta nella sede sassarese dell'Acrisure Italia.

La mattinata ha preso il via con l'intervento dell'Assessora Mariaelena Mozzo, che ha portato i saluti dell'Assessorato agli Affari Generali con delega Innovazione della Regione Sardegna, sottolineando l'importanza dell'innovazione e della collaborazione.

Sono stati presentati 3 progetti di ricerca in corso, frutto della sinergia tra Acrisure Services S.r.l. e l'Università degli Studi di Sassari. Un momento di particolare rilievo è stata la firma del contratto per un nuovo progetto congiunto, siglato dal CEO di Acrisure Services S.r.l., Francesco Sardara, che esemplifica l'impegno congiunto per lo sviluppo e l'innovazione territoriale. Il culmine dell'iniziativa è stato il focus sul "Progetto Legalità e Diritti", un momento di alta rilevanza istituzionale e sociale. A illustrare i dettagli e l'importanza del progetto sono intervenuti: i due pivot della Dinamo basket Luca Vincini e Fadilou Seck, che hanno fornito un efficace contributo alla discussione, simboleggiando l'unione tra sport, etica e legalità.

