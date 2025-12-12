Ennesima interruzione idrica nel quartiere di Serra Li Pozzi a Porto Torres. Lo ha annunciato Egas per la giornata di mercoledì 17 dicembre a partire dalle 7 e fino alle 10 di giovedì 18 dicembre. L’Ente Acque della Sardegna ha programmato per mercoledì prossimo interventi di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Coghinas 2, che alimenta i potabilizzatori Abbanoa, tra cui quello di Truncu Reale, al servizio anche del Comune di Porto Torres. Gli interventi comporteranno riduzioni delle forniture di acqua grezza agli impianti di potabilizzazione, in parte compensate da fonti alternative.

A Porto Torres sarà necessario interrompere l’erogazione idrica esclusivamente nel quartiere di Serra Li Pozzi per oltre 24 ore. Nel restante centro abitato non sono previste interruzioni, grazie alla fornitura garantita dai pozzi di Li Pidriazzi. A partire dalle 8 di mercoledì 17 dicembre, sarà disponibile un’autobotte nei pressi del campo sportivo di via delle Vigne. Abbanoa ha predisposto un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, delle fonti alternative di approvvigionamento e dei tempi necessari al ripristino dei livelli una volta riavviata la produzione di acqua potabile.

© Riproduzione riservata