Un grande pubblico e tanto entusiasmo hanno accolto a Porto Torres la partenza della fiaccola olimpica. Due ali di folla, in via Sassari dal distributore Eni, per applaudire all’accensione della fiaccola portata dal gruppo sportivo di basket in carrozzina Asinara Waves.

A fare da scorta i mezzi dell'organizzazione insieme ai motociclisti e alle auto della polizia di Stato. La città ha accolto il Viaggio della Torcia Olimpica organizzato dalla Fondazione Milano-Cortina in vista dei Giochi invernali in programma il prossimo febbraio. Il percorso ha preso il via in Grecia il 26 novembre con l’accensione del tradizionale fuoco arrivato poi a Roma, da dove ha intrapreso il suo itinerario il 6 dicembre.

Fino al 6 febbraio la fiamma attraverserà l’Italia per portare ovunque i valori dell’Olimpismo, amicizia, rispetto, eccellenza e inclusione, mostrando al mondo la bellezza senza tempo del Paese. 60 città di tappa, 300 comuni di transito e 12.000 km di viaggio: questi i numeri di un mosaico di territori, città d’arte, borghi e luoghi simbolo della storia e della memoria collettiva.A Porto Torres l'arrivo sarà in via Mare dove un pubblico immenso ha accolto la fiaccola.

