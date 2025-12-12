Doppio spettacolo domenica 14 dicembre, alle ore 20, al teatro comunale di Ittiri che ospita “A Sa Libra”tratto da "Sos sinnos" di Michelangelo Pira, a cura di Domenico Soggia. Sa libra un luogo forte, immaginario legato all'adolescenza di Milianu, che ritorna in quei luoghi dove incontra gli amici d'infanzia soprattutto animali con i quali giocava. In questo luogo sa libra fa tornare anche i parenti emigrati nel mondo.

Parenti vivi e morti, parenti che non ha mai conosciuto. Forse un luogo immaginario che somiglia al paradiso visto che dialoga con Gesù e con Dio ma soprattutto con il Papa, che lo vuole accanto a sé per dargli dei consigli. Vi sono cose che per comprenderle ci vuole tempo ed esperienza e cose che quando uno ha esperienza non le capisce più. Cose che per fortuna si dimenticano e cose che per fortuna si ricordano. Cose che si credono dimenticate e che invece un giorno all'improvviso tornano alla memoria.

Sempre domenica 14 dicembre alle ore 20.30, verrà presentato lo spettacolo “Noi non siamo calzini spaiati” a cura dell’associazine Il Sorriso di Ittiri. Lo spettacolo è tratto dal diario di Rita Spada, parla della situazione sociale che ha vissuto in adolescenza e dei pensieri che lei attribuiva a queste situazioni.

All'interno dello spettacolo ci saranno racconti e canzoni che spiegheranno i suoi stati d'animo e, a dare quel tocco in più, ci saranno tutto l'impegno e l'emozione dei suoi amici, i ragazzi dell'associazione Il Sorriso.

