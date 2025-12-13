Incendio in un bar di Li Punti, a Sassari, nella notte.

Le fiamme sono divampate attorno alle 3.

Per domare il rogo l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Sassari con un’autobotte di supporto.

Pesanti i danni del rogo all’attività, un locale di via Era accanto alla chiesa, fortunatamente non interessata dalle fiamme.

La ricerca delle cause è ancora in corso.

© Riproduzione riservata