Il rogo
13 dicembre 2025 alle 09:41aggiornato il 13 dicembre 2025 alle 09:42
Sassari, bar in fiamme nella notte a Li PuntiL’intervento dei vigili del fuoco in via Era, gravi i danni riportati dall’attività
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incendio in un bar di Li Punti, a Sassari, nella notte.
Le fiamme sono divampate attorno alle 3.
Per domare il rogo l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Sassari con un’autobotte di supporto.
Pesanti i danni del rogo all’attività, un locale di via Era accanto alla chiesa, fortunatamente non interessata dalle fiamme.
La ricerca delle cause è ancora in corso.
© Riproduzione riservata