Volontari contro i rifiuti a Caniga, borgata alle porte di Sassari. Trenta persone hanno ripulito nei giorni scorsi una vasta zona di via Palmas, trovando un’imponente quantità di spazzatura. L’iniziativa, promossa dalla residente Monica Sogos e a cui ha partecipato anche l’associazione San Domenico Caniga, ha “estratto” dalle lattine di birra ai copriwc a ingombranti di diversa natura. “Abbiamo utilizzato buste e guanti che ci sono stati dati dal Comune”, riferisce Gabriele Dore, uno degli organizzatori. Il quale non nasconde la difficoltà di intervenire in aree dove è costante l’inciviltà da parte di coloro che le utilizzano come discariche.

“È una costante purtroppo, dal prato comunale fino a Monti di Jesgia”. Sono i cittadini allora che devono fare gli straordinari e non intendono fermarsi all’ultima operazione ambientale. “Andremo anche a Sant’Anatolia, nella traversa del prato comunale, e in generale dove sarà necessario”. Nel frattempo si è consegnato il vasto “raccolto” vicino all’isola ecologica, inattiva da oltre un anno, nonostante le segnalazioni e di cui gli abitanti si augurano che venga presto ripristinata.

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