Il Comune di Florinas ha pubblicato il bando di selezione per il Servizio Civile Digitale 2026, un’opportunità rivolta ai giovani che desiderano vivere un’esperienza di formazione e crescita personale e professionale, contribuendo allo sviluppo delle competenze digitali e al miglioramento dell’accesso ai servizi. Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso dei requisiti di cittadinanza o soggiorno e degli ulteriori requisiti previsti dal bando. I progetti hanno una durata di 12 mesi e prevedono un contributo economico mensile, un percorso di tutoraggio e la certificazione o attestazione delle competenze acquisite. È inoltre prevista una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per coloro che completano il percorso di Servizio Civile, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma Dol. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e un’unica sede. La scadenza è fissata alle ore 14 del 6 novembre 2026. La selezione prevede la valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate e un colloquio, che potrà svolgersi in presenza oppure a distanza.

© Riproduzione riservata