Un nuovo parcheggio multipiano a Castelsardo con un belvedere panoramico e strumenti digitali per raccontare il patrimonio storico-culturale. Sono questi i punti cardine del documento di indirizzo alla progettazione (Dip), varato dalla giunta comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, che può contare sugli oltre 3,8 milioni di euro stanziati dalla Regione nell’ambito degli itinerari delle Sette Città Regie, curato dall’assessorato regionale al Turismo, guidato da Franco Cuccureddu.

Il fulcro dell’intervento sarà un parcheggio multipiano in via Nazionale, realizzato acquisendo un immobile esistente e concepito non come una semplice infrastruttura per la sosta, ma come un vero e proprio nodo intermodale, capace di riorganizzare i flussi di mobilità e di collegare più efficacemente il nucleo medievale con il resto della città. E, soprattutto, offrire una risposta più adeguata alla domanda di parcheggi generata dall’afflusso di visitatori ai musei e ai luoghi della cultura.

«Si tratta di un intervento strategico – spiega la sindaca Tirotto – che migliorerà il sistema della viabilità e dell’accessibilità a beneficio di residenti e visitatori, dando una risposta concreta alla domanda di aree parcheggio in un punto nevralgico della città». In particolare, le linee impartite dall’esecutivo di Palazzo La Loggia prevedono un’uscita pedonale nella parte alta di via Nazionale, direttamente ai piedi dell’imponente Castello dei Doria, e la realizzazione, sulla copertura del parcheggio, di un belvedere panoramico. Sarà valutata anche la possibilità di acquisire l’area verde compresa tra l’immobile interessato dalla trasformazione e via Nazionale. Il superamento del dislivello tra la zona di accesso e il centro medievale rappresenta uno degli aspetti qualificanti dell’intervento. Per questo sono previsti ascensori e scale mobili. Particolare attenzione sarà riservata alla piena accessibilità, attraverso soluzioni dedicate ai diversamente abili, percorsi tattili e idonei dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche.

La riqualificazione guarderà anche all’efficienza energetica e alla mobilità sostenibile, con un sistema di illuminazione a Led per il parcheggio e l’installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Il cronoprogramma dell’intervento prevede la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) entro la fine del 2026, e l’approvazione dell’esecutivo entro la prima metà del 2027. Il collaudo delle opere, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire entro la fine del 2028.

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