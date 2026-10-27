Basta carenze di organico della polizia di Stato a Sassari. Dopo l’accoltellamento avvenuto in via Marghinotti, domenica notte, il Siulp rilancia l’allarme sui “vuoti” del personale in questura, in particolare per Volanti e Squadra Mobile.

«Nelle notti prefestive, Sassari diventa un punto di ritrovo per numerosi giovani, provenienti anche dai comuni limitrofi, che affollano locali, piazze e strade del centro storico - rimarca il segretario provinciale del Siulp Massimiliano Pala -. Una concentrazione di persone che richiede un dispositivo di prevenzione e controllo adeguato, soprattutto nelle ore notturne, quando il rischio di risse, aggressioni e altre turbative dell’ordine pubblico può diventare particolarmente elevato».

Ma su 140mila abitanti le forze dell’ordine disponibili sono molto poche. «Proprio nella notte dell’accoltellamento - riporta la nota sindacale - la grave carenza di personale e la concomitanza dei numerosi servizi da assicurare avevano determinato una situazione operativa estremamente critica, con una sola Volante presente sul territorio, supportata nell’occasione da personale della Squadra Mobile».

Il tutto, denuncia il Siulp, mentre la Squadra Mobile conta su una carenza di organico del 60%, e «appena una ventina di colleghi a sostenere un’attività investigativa delicata, complessa e indispensabile per la sicurezza dell’intero territorio provinciale».

Poi vi è, continua l’organizzazione di categoria, «il ricorso sistematico al lavoro straordinario, che per molti operatori raggiunge frequentemente le 60 ore mensili, spesso necessarie per sopperire alla mancanza di personale e garantire la copertura dei servizi».

Fatto che si ripercuote sulla vita privata degli operatori, in una situazione dove «l’emergenza diventa la normalità».

«Il sacrificio professionale non può sostituire una programmazione seria delle assegnazioni e un concreto rafforzamento degli uffici maggiormente esposti alle esigenze operative», afferma il Siulp. Che, in conclusione, «si rivolge con forza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alle rappresentanze politiche territoriali e regionali, ciascuno per le proprie competenze, affinché si attivino con urgenza per ottenere un significativo potenziamento degli organici della Questura di Sassari, con particolare riguardo alla Squadra Volante e alla Squadra Mobile».

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