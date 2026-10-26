«L’amministrazione si sta attenendo alle disposizioni della Asl di Sassari che è intervenuta anche a seguito di diverse segnalazioni esterne relative alla situazione del canile di Andriolu, una struttura caratterizzata da criticità pregresse». Così il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, in risposta alle proteste in merito al trasferimento dei 72 cani dal canile comunale destinato al ridimensionamento e alla chiusura per motivi di sicurezza nel rispetto della normativa vigente. Il primo cittadino, questa mattina, ha accolto presso il Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune, un gruppo di cittadini protagonisti di un sit-in che si è svolto davanti la struttura, con l’obiettivo di chiedere un confronto affinchè i cani potessere restare nel canile divenuto ormai la loro casa, «per il benessere e la salvaguardia degli stessi animali». Il sindaco Mulas ha precisato che, alla luce delle problematiche riscontrate, si è ritenuto che la soluzione più idonea fosse il trasferimento degli animali, alcuni nell’altra struttura comunale di Monte Rosè, altri in quella convenzionata dell’Alta Nurra, mentre altri in alcuni canili del territorio disposti ad accoglierli. «La collaborazione tra il Comune e la Asl di Sassari ha come minimo comune denominatore la garanzia del benessere degli animali, un principio prioritario che non si è mai messo in discussione e che guida ogni decisione assunta», ha sottolineato Mulas «proprio in quest’ottica l’amministrazione si è già attivata per programmare l’ampliamento del canile di Monte Rosè, con l’obiettivo di individuare una soluzione strutturale adeguata, capace di garantore fin dall’inizio condizioni ottimali di accoglienza, sicurezza e benessere». Per l’amministrazone comunale «la priorità è fare in modo che questa fase di riorganizzazione avvenga senza arrecare alcun disagio agli animali, assicurando loro tutte le attenzioni e le condizioni necessarie». Per il sindaco «è questo lo scopo che orienta il nostro lavoro, in costante collaborazione con i servizi veterinari della Asl, nel rispetto delle rispettive competenze e con la volontà di individuare una soluzione stabile e duratura».

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