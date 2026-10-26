Sassari, addio al pittore Ettore SpadaFiglio di Costantino, faceva parte dell'associazione culturale Biasi insieme al fratello Turi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La città di Sassari perde uno dei figli d'arte più noti: Ettore Spada, figlio di Costantino Spada tra i pittori di riferimento del Novecento sardo. Anche Ettore come il fratello Turi e la sorella Aline aveva seguito le orme paterne dopo aver studiato al Liceo Artistico di Sassari "Figari". La Pinacoteca di Sassari conserva un suo autoritratto e un ritratto del pittore Libero Meledina.
Ettore Spada era socio e componente del direttivo del Centro d'Arte e Cultura Giuseppe Biasi, fondato dal grande amico Giovanni Fiora, scomparso all'inizio dell'anno, e del quale è vice presidente il frtaello, Turi Spada.
Così lo ricorda l'associazione: «Artista sensibile e uomo vicino alla nostra realtà associativa, ha condiviso con noi un percorso fatto di cultura, passione e amicizia, lasciando un segno nella storia del Centro Biasi. Oggi il Centro Biasi perde un artista, un socio e un amico. Ci restano le sue opere, il suo ricordo e la consapevolezza che il valore di una persona continua a vivere attraverso ciò che ha donato agli altri».