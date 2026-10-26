La città di Sassari perde uno dei figli d'arte più noti: Ettore Spada, figlio di Costantino Spada tra i pittori di riferimento del Novecento sardo. Anche Ettore come il fratello Turi e la sorella Aline aveva seguito le orme paterne dopo aver studiato al Liceo Artistico di Sassari "Figari". La Pinacoteca di Sassari conserva un suo autoritratto e un ritratto del pittore Libero Meledina.

Ettore Spada era socio e componente del direttivo del Centro d'Arte e Cultura Giuseppe Biasi, fondato dal grande amico Giovanni Fiora, scomparso all'inizio dell'anno, e del quale è vice presidente il frtaello, Turi Spada.

Così lo ricorda l'associazione: «Artista sensibile e uomo vicino alla nostra realtà associativa, ha condiviso con noi un percorso fatto di cultura, passione e amicizia, lasciando un segno nella storia del Centro Biasi. Oggi il Centro Biasi perde un artista, un socio e un amico. Ci restano le sue opere, il suo ricordo e la consapevolezza che il valore di una persona continua a vivere attraverso ciò che ha donato agli altri».

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