Ripartono i lavori della circonvallazione di Alghero, dopo una lunga fase di stallo che ha alimentato polemiche e preoccupazioni sui tempi di completamento di una delle opere viarie più importanti per la città. Questa mattina il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, segnando ufficialmente la ripresa degli interventi. L’obiettivo è completare entro la primavera del 2027 il primo lotto, compreso tra la rotatoria 5 di via Vittorio Emanuele e la rotatoria 2 di via Valverde. Resta invece da definire il quadro finanziario per il tratto conclusivo del secondo lotto, che dovrà collegare la strada per Valverde con viale della Resistenza.

A consentire la ripartenza è stato il superamento di una serie di criticità tecniche, amministrative ed economiche che avevano rallentato l’opera. Le risorse inizialmente disponibili si erano rivelate insufficienti anche a causa della necessità di finanziare interventi correttivi non previsti. L’amministrazione comunale è intervenuta recuperando 2,3 milioni di euro aggiuntivi, di cui un milione attraverso un contributo della Regione Sardegna e 1,3 milioni stanziati dal bilancio comunale.

«Abbiamo lavorato in silenzio per superare le criticità del cantiere e oggi finalmente si riparte», afferma il sindaco Raimondo Cacciotto. «Ci piace parlare con il lavoro quotidiano e con i fatti, grazie al lavoro fatto dagli uffici, congiuntamente ai tecnici, per arrivare alla conclusione dell’opera».

Il primo cittadino richiama anche i disagi legati ai numerosi interventi pubblici in corso ad Alghero. «Sono diversi i cantieri aperti in città e chiediamo agli algheresi la necessaria pazienza. Ma siamo consci che la definizione arriverà in tempi celeri e i miglioramenti saranno conseguenti».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Francesco Marinaro, che nei giorni scorsi aveva già annunciato novità sulla ripresa dei lavori. «Grazie all’attenzione continua che l’Amministrazione sta riservando ai lavori, la circonvallazione comincia a vedere il traguardo, con i benefici previsti per il traffico in città».

La ripartenza del cantiere incide anche sul cronoprogramma della rotatoria di via XX Settembre, un altro intervento destinato a modificare la viabilità cittadina. L’amministrazione ha infatti deciso di rinviarne il completamento fino all’apertura della circonvallazione, per evitare di compromettere contemporaneamente due importanti direttrici di accesso alla città.

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