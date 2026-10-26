I dati provvisori del 2026 pubblicati dall’Istat sulle ondate di calore mostrano un caldo persistente record sull’Italia. Come emerge dal rapporto Bes, l’indice di durata dei periodi di caldo nel 2026 (i dati sono relativi al periodo 1 gennaio – 15 settembre) aumenta su tutto il territorio italiano e segna un massimo storico dal 1991.

L’indice raggiunge i 75 giorni, con un salto di 38 giorni in più rispetto al 2025, e supera ampiamente il precedente picco di 59 giorni del 2003.

L’Istituto di statistica conferma la vulnerabilità delle Isole per quanto riguarda i periodi di siccità: nel 2024 l’indice dei giorni consecutivi senza pioggia è stato pari a 23 giorni (in linea con il periodo 1991-2020) e nel 2025 scende a 18 giorni, ma le Isole sono più vulnerabili rispetto alle altre Regioni. In questo caso il valore più alto si registra in Sardegna con 53 giorni consecutivi senza pioggia, seguita dalla Sicilia con 41.

(Unioneonline/A.D)

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