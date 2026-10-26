Porto Torres, violento tamponamento in via Sassari: due feriti, una ragazza in ospedaleLa giovane è stata portata al Santissima Annunziata
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Incidente in via Sassari alta, all’ingresso della città di Porto Torres. Due persone ferite è il bilancio del tamponamento fra un camioncino Fiat Doblò e una Audi station A4. Ad avere la peggio la ragazza alla guida della Audi, seriamente danneggiata anche la sua auto.
Sul posto l'ambulanza Avis di Porto Torres con gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito la ragazza al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti. Il personale Avis Campanedda ha prestato le cure al conducente del Doblò.
Nel luogo dell'incidente i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica.