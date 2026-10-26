Il festival diffuso che raccoglie cortometraggi da e sulla Palestina arriva al Mut di Stintino martedì 27 ottobre.

Si intitola Nazra Palestine Short Film Festival l’evento di cinema itinerante dedicato al cortometraggio da e sulla Palestina. Nato nel 2017 dalla sinergia di diverse realtà, persone volontarie e cittadine solidali e appassionati di arte cinematografica negli anni si è diffuso sul territorio intessendo una rete di contatti solidali di supporto nella promozione delle voci e degli sguardi dei cineasti palestinesi contemporanei.

Nazra Palestine Short Film Festival è un progetto culturale indipendente, informativo e inclusivo, dedicato a raccontare la Palestina attraverso il cinema. Nasce dal lavoro di un piccolo collettivo eterogeneo di attivisti, artisti e operatori culturali e negli anni si è diffuso sul territorio intessendo una rete solidale in supporto alla promozione delle voci e degli sguardi dei cineasti palestinesi contemporanei. La sua identità è quella di un festival a concorso, itinerante e diffuso, aperto a registe e registi di ogni nazionalità, con opere che raccontano la Palestina in senso ampio: dalla vita nei territori occupati ai campi profughi, dalla Palestina storica alla diaspora.

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