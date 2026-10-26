Il Comune di Alghero è stato premiato al Congresso nazionale di Intercultura per il sostegno ai giovani e all'istruzione internazionale. L'amministrazione comunale ha ricevuto una menzione d'onore come partner esterno dell'associazione, un riconoscimento che valorizza la collaborazione avviata negli anni per consentire agli studenti del territorio di vivere un'esperienza scolastica all'estero. Dal 2019 il Comune, infatti , sostiene i programmi di mobilità internazionale attraverso borse di studio dedicate agli studenti algheresi, con uno stanziamento che ha raggiunto i 20mila euro. Un investimento finalizzato ad abbattere gli ostacoli economici e offrire ai ragazzi opportunità di crescita personale, culturale e formativa.

«Siamo estremamente orgogliosi che il Congresso Nazionale abbia premiato il Comune di Alghero», dichiarano i volontari del Centro locale di Intercultura. «Questo premio dimostra quanto la cooperazione tra istituzioni locali e associazionismo possa fare la differenza nella vita dei giovani. Il sostegno del Comune non si limita a un contributo economico, ma rappresenta una vera e propria alleanza educativa».

Intanto si aprono le iscrizioni ai programmi di studio all'estero per l'anno scolastico 2027-2028. Sono oltre mille le borse di studio disponibili, con destinazioni in circa 60 Paesi. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole superiori, indicativamente nati tra il 1° luglio 2009 e il 31 agosto 2012, che potranno frequentare una scuola straniera vivendo presso una famiglia ospitante. Per presentare le opportunità e illustrare le modalità di partecipazione, mercoledì 28 ottobre, alle 18, nella sala conferenze del Quarter di Alghero, i volontari di Intercultura organizzeranno un incontro informativo gratuito rivolto a studenti e genitori. Saranno presenti anche alcuni ragazzi algheresi appena rientrati dall'estero, che racconteranno la propria esperienza.

Durante l'appuntamento verranno fornite informazioni sulle borse di studio riservate agli studenti del territorio. Attualmente sono otto gli studenti delle scuole algheresi all'estero o in partenza per l'anno scolastico 2026-2027, due dei quali hanno beneficiato del sostegno economico del Comune. A livello nazionale sono circa 1.700 i giovani coinvolti nei programmi di Intercultura, con l'Europa e l'America Latina tra le destinazioni più scelte. L'associazione, attiva da oltre 70 anni, promuove esperienze educative internazionali finalizzate a sviluppare autonomia, capacità di confronto e rispetto delle diversità culturali. Circa due partecipanti su tre ricevono un contributo economico. Per ulteriori dettagli sui programmi e sulle borse di studio è possibile contattare i volontari del Centro locale di Alghero: Caterina Pisanu (345 416 9936) e Claudio Cabras (349 841 1744).

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