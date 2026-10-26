L'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, partner del progetto Talassa (Programma Interreg Italia -Francia Marittimo), promuove una giornata evento di pescaturismo dedicata all'incontro tra gli attori del territorio, alla condivisione dei risultati finora raggiunti dal progetto e allo scambio di buone pratiche per la tutela di habitat e specie marine, che si terrà martedì 3 novembre nell'ambito dell'azione "Tour pesca-amare".

Talassa è un progetto di cooperazione transfrontaliera finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, dedicato alla tutela degli ambienti e delle specie marine e alla promozione di pratiche sostenibili. La giornata del 3 novembre è pensata come occasione di confronto tra operatori, amministratori, partner di progetto e stakeholder, per condividere i risultati del progetto e rafforzare la collaborazione sul territorio.

Alla giornata prenderanno parte anche le istituzioni e gli operatori del Forum Cets, la rete degli attori locali impegnati nella Carta europea del Turismo sostenibile, a testimonianza di un confronto che coinvolge l’intero territorio. Il programma prevede la partenza, alle 9.30, da Stintino a bordo delle imbarcazioni di pesca turismo per il viaggio verso l'Isola dell'Asinara con sosta e attracco presso il porto di Cala Reale. Alle 11.30, presso una delle strutture dell’Ente, ci sarà la presentazione delle attività realizzate dal progetto, con particolare attenzione al ruolo degli operatori della pesca (tavoli di confronto, formazione, monitoraggio, azioni pilota e scambio di buone pratiche), confronto sulle prospettive future e sinergie con le Azioni di sviluppo sostenibile inerenti alla Cets.



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