Polemiche a Cagliari in vista di Capodanno. Mentre Olbia, Sassari e Alghero scommettono sui grandi concerti per attirare turisti e riempire alberghi, in città torna a consumarsi lo scontro su quale festa organizzare. Giovedì prossimo scadono i termini per la presentazione delle offerte, con oltre 600mila euro sul tavolo e una formula ormai consolidata: quattro piazze e nessuna rincorsa alle star.

Per la maggioranza è una scelta di buon senso. Per l’opposizione è invece il segno di una città che rinuncia a giocare la partita del turismo invernale.

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