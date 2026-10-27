Cagliari, scontro politico sulla festa di CapodannoI big della musica scelgono altre città. Opposizione all’attacco: «Manca una strategia per il turismo invernale»
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Polemiche a Cagliari in vista di Capodanno. Mentre Olbia, Sassari e Alghero scommettono sui grandi concerti per attirare turisti e riempire alberghi, in città torna a consumarsi lo scontro su quale festa organizzare. Giovedì prossimo scadono i termini per la presentazione delle offerte, con oltre 600mila euro sul tavolo e una formula ormai consolidata: quattro piazze e nessuna rincorsa alle star.
Per la maggioranza è una scelta di buon senso. Per l’opposizione è invece il segno di una città che rinuncia a giocare la partita del turismo invernale.
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