la violenza
26 ottobre 2026 alle 17:04
Tentato omicidio a Sassari, il diciannovenne davanti al GipAlessio Tonzanu ha inferto una coltellata a un diciasettenne
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Si terrà domani mattina alle 11.30 l'udienza di convalida per Alessio Tonzanu, il diciannovenne accusato del tentato omicidio di un 17enne, colpito da una coltellata domenica notte a Sassari.
Davanti al gip Giuseppe Grotteria il giovane – difeso dall'avvocato Gianluigi Poddighe – risponderà in collegamento dal carcere di Bancali.
Il titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Giovanni Dore. Al momento non risulta il sequestro dei cellulari di aggressore e vittima.
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