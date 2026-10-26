Si terrà domani mattina alle 11.30 l'udienza di convalida per Alessio Tonzanu, il diciannovenne accusato del tentato omicidio di un 17enne, colpito da una coltellata domenica notte a Sassari.

Davanti al gip Giuseppe Grotteria il giovane – difeso dall'avvocato Gianluigi Poddighe – risponderà in collegamento dal carcere di Bancali. 

Il titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Giovanni Dore. Al momento non risulta il sequestro dei cellulari di aggressore e vittima.

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