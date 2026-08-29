Procedono spediti i lavori di riqualificazione dell’impianto impianto sportivo di Ittiri, con l’inizio della fase cruciale del completamento della pista di atletica leggera del campo n.1. Il fondo è stato livellato e preparato e a breve si procederà con la posa del manto finale.​

Al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori e preservare la perfetta riuscita della nuova pavimentazione, è fatto divieto assoluto di accesso alla pista di atletica a persone non autorizzate e a qualsiasi mezzo. L'intera area del cantiere è monitorata costantemente da un sistema di sorveglianza.

Le Forze dell’ordine e la Polizia locale sono state allertate: i trasgressori saranno perseguiti e sanzionati ai sensi di legge per danneggiamento di opera pubblica e violazione di cantiere.

L’amministrazione comunale confida nel senso civico di tutti per poter restituire alla città una struttura moderna e funzionale nel più breve tempo possibile. Il completamento della nuova pista di atletica consentirà alla comunità di usufruire di un nuovo impianto, consentendo alle associazioni di poter disputare tornei di livello.

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