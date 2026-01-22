Dal 2 febbraio spariranno i cassonetti dai quartieri di Monte Rosello Alto e Prunizzedda a Sassari. È l’ultimo step per il passaggio definitivo al ritiro dei rifiuti porta a porta come disposto e comunicato dal Comune da luglio.

E già da tre mesi i dipendenti di Palazzo Ducale sono al lavoro con diversi sopralluoghi nei condomini per cercare le soluzioni più adatte per la collocazione dei carrellati e delle buste. La maggior parte dei responsabili degli stalli hanno provveduto alla prenotazione e al ritiro dei carrellati ma alcuni non l’hanno invece ancora fatto.

E questo, informa l’amministrazione comunale, provocherà inevitabili disagi agli abitanti dei palazzi coinvolti. La soluzione è quella di contattare il prima possibile il settore Ambiente del Comune per mettersi d’accordo sulla consegna dei contenitori.

Coloro che devono ancora ritirare i kit individuali (mastelli, buste e calendario) o le buste fornite dal Comune per chi usufruirà dei carrellati, può andare al centro del riuso di via Montello. Gli stabili che non provvederanno in questi giorni al ritiro dei contenitori condominiali riceveranno una comunicazione dal Comune che sarà affissa all’ingresso del palazzo.

© Riproduzione riservata