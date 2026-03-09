L’annuncio dell’avvio di un nuovo Piano Strategico per la città di Alghero da parte dell’amministrazione comunale solleva perplessità nel gruppo di Forza Italia, che contesta la scelta di procedere con un progetto completamente inedito senza collegamenti con il lavoro già svolto negli anni scorsi e con una inutile spendita di danaro. Secondo gli esponenti azzurri, la città dispone già di un Piano Strategico elaborato durante l’amministrazione guidata da Marco Tedde e successivamente aggiornato nel corso dell’amministrazione Stefano Lubrano Bruno, frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto università, categorie economiche, imprese, lavoratori, associazioni e numerosi attori del territorio. <Non era un semplice documento programmatico - spiegano gli azzurri - ma un lavoro serio che individuava scelte strategiche, indirizzi di sviluppo e proposte concrete per accompagnare Alghero verso il futuro. Un patrimonio di analisi e progettualità che oggi rischia di essere ignorato>. Per Forza Italia la decisione di avviare un piano “ex novo” appare quindi difficilmente comprensibile, perché significherebbe ripetere studi già realizzati e destinare nuove risorse pubbliche per rifare un lavoro che la città ha già sostenuto. <Il rischio - sottolineano - è quello di allungare i tempi e moltiplicare i costi, mentre Alghero avrebbe bisogno di attuare strategie e non di ricominciare ogni volta da capo>, chiudono i consiglieri Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini.

