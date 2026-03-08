Ozieri, addio a Luigi Sechi: «Vigile del fuoco per sempre»Una morte improvvisa che lascia nei colleghi «un vuoto incolmabile»
«Rimarrà vigile del fuoco per sempre. Nessuno muore sulla terra finché vivrà nei cuori di chi resta». Rabbia e dolore per Luigi Sechi, pompiere originario di Ozieri scomparso a soli 50 anni a causa di un infarto fulminante. Una morte improvvisa che lascia increduli i colleghi vigili del fuoco del comando di Sassari e dei distaccamenti vicini. Appassionato ciclista e amante dello sport, di lui resta il ricordo di chi lo ha accompagnato nella sua professione e di coloro che gli sono stati accanto nella sua vita. «Lascia in tutti noi che lo abbiamo conosciuto e frequentato un vuoto incolmabile», sono le parole dell’Asd Sardegna Sport &Natura. «Ti sei alzato sui pedali e sei scappato via, senza neppure darci il tempo di salutarci». Anche la parrocchia di Santa Lucia di Ozieri esprime dolore per la scomparsa improvvisa di Luigi Sechi: «In questo momento, la comunità parrocchiale si stringe con affetto e preghiera attorno a Chiara, ai figli e ai genitori, alla suocera e a tutti i familiari».