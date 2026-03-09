Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto questa mattina all’alba all’uscita da Porto Torres. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta alle 6.30 all’incrocio tra via Fattori e via Dell’Industria, per uno scontro tra due auto.

Sul posto anche l’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha prestato le prime cure alle persone rimaste coinvolte nell’incidente, di cui le cause sono in fase di accertamento. La squadra al suo arrivo, ha provveduto ad estrarre i due feriti dalle vetture affidandole al personale sanitario. Inoltre sono state messe in sicurezza le macchine e l’area interessata.

Due persone sono state portate al Pronto Soccorso di dell’ospedale civile di Sassari per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi.

