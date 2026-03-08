Nuovo statuto a Sassari per la MultiSS. Nei giorni scorsi si è approvato con un atto notarile, in assemblea straordinaria, il documento adeguato a quanto accaduto negli ultimi mesi, con l’istituzione della Città Metropolitana di Sassari e la costituzione della Provincia Olbia Tempio.

Alla firma erano presenti il sindaco di Sassari e della Città Metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia, il sindaco di Olbia e presidente della Provincia Olbia Tempio Settimo Nizzi, insieme al CdA MultiSS, al collegio sindacale e al revisore dei conti dell’azienda. Con la nascita dei due enti, si definisce nei particolari la quota dell’azienda multiservizi in house, prima al 100% della Provincia di Sassari.

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto, che consente a ognuno dei due enti di poter operare le proprie scelte in maniera più funzionale al ruolo che sono chiamati a ricoprire nell’interesse dei rispettivi territori - afferma Giuseppe Mascia -. Con il sindaco di Olbia e presidente della Provincia Olbia-Tempio c’è piena sintonia anche in prospettiva», aggiunge il sindaco metropolitano.

«La volontà è quella di operare insieme per l’interesse del Nord Sardegna - conclude - dando alle due sponde la possibilità di cooperare pur valorizzando le proprie specificità culturali, sociali ed economiche».

Nello specifico si è attivata una scissione del ramo MultiSS che opera nel territorio della Gallura, lavorando a una separazione da cui prenderanno vita due aziende distinte: una MultiSS al 100% in capo alla Città Metropolitana di Sassari e una nuova società (“Newco”) afferente - per attività, contratti, personale e rapporti giuridici attivi e passivi che l’azienda ha in Gallura - alla Provincia Olbia Tempio.

