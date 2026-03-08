A Sassari i lettori ricordano lo scrittore Salvatore MannuzzuL'evento si intitola "Buon Compleanno Toti"
Sassari celebra il 96esimo compleanno di Salvatore "Toti" Mannuzzu con un mosaico di voci che leggeranno alcune pagine scelte dalle opere dello scrittore morto sette anni fa.
L'appuntamento è venerdì 13 marzo presso la caffetteria Grazia Deledda in via Tempio 17, con inizio alle 18.30.
L'evento "Buon compleanno, Toti" invita i cittadini a condividere la propria pagina preferita dell'autore attraverso brevi letture pubbliche di cinque minuti. Ogni partecipante è invitato a portare una fotocopia del brano scelto dai romanzi, saggi o poesie, contribuendo così alla creazione di un suggestivo "mosaico letterario" che testimonierà l'affetto e la riconoscenza della città. È importante prenotare e indicare il testo scelto per evitare doppioni.
Le letture saranno intercalate da brani musicali eseguiti al pianoforte da Francesca Deriu. L'evento è organizzato da Koinè Ubik Libreria Internazionale e Festival Pensieri e parole.Libri e Film all'Asinara.