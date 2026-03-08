Sassari celebra il 96esimo compleanno di Salvatore "Toti" Mannuzzu con un mosaico di voci che leggeranno alcune pagine scelte dalle opere dello scrittore morto sette anni fa.

L'appuntamento è venerdì 13 marzo presso la caffetteria Grazia Deledda in via Tempio 17, con inizio alle 18.30.

L'evento "Buon compleanno, Toti" invita i cittadini a condividere la propria pagina preferita dell'autore attraverso brevi letture pubbliche di cinque minuti. Ogni partecipante è invitato a portare una fotocopia del brano scelto dai romanzi, saggi o poesie, contribuendo così alla creazione di un suggestivo "mosaico letterario" che testimonierà l'affetto e la riconoscenza della città. È importante prenotare e indicare il testo scelto per evitare doppioni.

Le letture saranno intercalate da brani musicali eseguiti al pianoforte da Francesca Deriu. L'evento è organizzato da Koinè Ubik Libreria Internazionale e Festival Pensieri e parole.Libri e Film all'Asinara.

© Riproduzione riservata