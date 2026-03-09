Ha superato il secolo di vita con un sorriso e il peso di una lunga esperienza che ha saputo raccontare ai suoi familiari e a coloro che le sono stati accanto. Margherita Barca, originaria di Osilo, ha compiuto 102 anni, un traguardo ultrasecolare che ha raggiunto sorretta dall'incrollabile fede religiosa di sempre. Così il sindaco Giovanni Ligios, insieme all’assessore Salvatore Manca e all’assessore Valentino Canu, si è recato da lei per porgerle i più gioiosi auguri e per consegnarle una targa ricordo a nome dell’amministrazione comunale.

In questa occasione speciale anche il medico di medicina generale Alessandro Pazzona ha voluto esprimere il proprio affetto alla concittadina, sua assistita. “Ci sono albe, tramonti e memorie che valorizzano la storia dei territori. Ci sono vite che attraversano il tempo con la forza della gentilezza e che vanno celebrate”.

È il commento del primo cittadino, il quale sottolinea come Osilo continui a registrare un numero elevato di centenari, che raggiungono e superano i cento anni in condizioni ottimali.

