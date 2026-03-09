Niente traffico pedonale a Sassari, da oggi lunedì 9 marzo fino a venerdì 10 aprile, in via Monache Cappuccine vicino alla svolta verso il Largo omonimo. Lo stop, disposto dal settore Infrastrutture della mobilità e Traffico del Comune, sarà in vigore dalle 8 alle 16 per consentire l’utilizzo di una gru in condizioni di massima sicurezza per il completamento dei lavori in corso su un edificio presente nella stessa via. La stessa struttura ha anche emesso un’ordinanza, dalle 8 di lunedì 9 marzo alle 17 di martedì 31 marzo, che prevede l’istituzione del senso unico di marcia in direzione di viale Trento nel tratto di via Savoia compreso tra via Alagon e viale Trento. In quel lasso di tempo, e nello stesso tratto di strada, sarà vietata la fermata. L'ordinanza si rende necessaria per permettere ad Abbanoa la posa di una nuova condotta idrica.

