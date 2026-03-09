il furto
09 marzo 2026 alle 10:10
Sassari, ladri nella sala slot in pieno centro storicoAperte tre macchinette, il colpo in un locale in piazza Sant’Antonio
Furto stanotte in piazza Sant'Antonio a Sassari. Alcuni ignoti sono entrati, rompendo il cancello con la mola, nel locale di slot machines a Campu di Carru, in centro storico.
Sul posto la polizia di Stato con la Scientifica alla ricerca di eventuali tracce lasciate dai ladri, che avrebbero aperto tre "macchinette". Inutile invece il tentativo di aprire il cambia monete.
Al momento si sta verificando anche l’entità del bottino.
