L’amministrazione comunale di Porto Torres ha avviato la procedura per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della piazza Umberto I, candidandosi al finanziamento tramite procedura al bando pubblico regionale relativo alla “Riqualificazione dei centri urbani”.

La giunta comunale ha approvato la scheda progetto per valorizzare la piazza davanti al municipio di corso Vittorio Emanuele, attualmente sede degli uffici comunali e della sala consiliare, interventi che prevedono il rifacimento della pavimentazione, attualmente deteriorata, e degli impianti di pubblica illuminazione, con soluzioni più efficienti e sicure. Il progetto di fattibilità tecnico-economica elaborato dai professionisti del Rtp Studio Gaias di Cagliari, ai fini dell’approvazione, verrà sottoposto a pareri e autorizzazioni in occasione della conferenza di servizi già convocata.

L’importante intervento, per un importo di circa 1 milione e 100mila euro, rientra nel piano di riqualificazione delle principali piazze del centro urbano e nelle periferie, a partire dalla piazza Peppino Bazzoni, dove sono stati avviati i lavori di riqualificazione (1 milione di euro), con pavimentazione uniformata anche sul tratto di strada adiacente nella via Libio, destinata a diventare zona pedonale.

