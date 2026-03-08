La città di Alghero rende omaggio a Salvatore Scognamillo, già sindaco e amministratore pubblico che ha segnato una stagione importante della vita politica cittadina.

A ricordarne la figura è il sindaco Raimondo Cacciotto, che ha voluto esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità. «Salvatore Scognamillo ha svolto un ruolo importante nella storia politica della città di Alghero - afferma Cacciotto - è stato prima assessore, poi sindaco dal 1978 al 1980 e successivamente consigliere comunale fino al 1992».

Il primo cittadino sottolinea soprattutto le qualità umane che hanno contraddistinto il suo impegno pubblico. «Abbiamo sempre apprezzato le sue doti umane prima ancora delle sue indiscutibili capacità politiche: una persona equilibrata, sempre disponibile, con la discrezione che caratterizza le persone capaci e di buon senso».

Ingegnere e insegnante, Scognamillo era anche imprenditore edile e militante politico profondamente legato alla sua città. «Era uno di quegli algheresi che amava stare tra la gente - ricorda ancora Cacciotto - parlare la nostra lingua e sostenere la nostra cultura. Ci mancherà uno come lui. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze», conclude il sindaco.

