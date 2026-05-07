Mezzo milione di euro dal Ministero dell’Interno per risolvere il problema idrogeologico di Ploaghe. Risorse stanziate per realizzare opere infrastrutturali necessarie a mitigare il fenomeno di dissesto nel territorio comunale.

«Esprimiamo grande soddisfazione per l’arrivo di mezzo milione di euro destinato al Comune di Ploaghe, in provincia di Sassari, nell’ambito del piano straordinario del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che con il decreto del 14 luglio 2025 ha definito le modalità operative per l’accesso ai contributi statali destinati alla messa in sicurezza del territorio, alla mitigazione del rischio idrogeologico e al miglioramento sismico degli edifici pubblici. Si tratta di risorse importanti che consentiranno interventi concreti e attesi da tempo».

È la dichiarazione dei deputati di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli e Barbara Polo e la consigliera regionale Francesca Masala. «Si tratta di interventi fondamentali per la sicurezza dei cittadini, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la riqualificazione del patrimonio pubblico», concludono Rotelli, Polo e Masala.

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