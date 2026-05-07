In memoria di Antonio Pasquino pilota, meccanico, collaudatore, grande amico. Si chiama così l'esposizione di moto d'epoca ospitata domani a domenica nel cortile interno del palazzo della Città Metropolitana di Sassari, in Piazza d'Italia.

L'evento, organizzato dalla Motori d'epoca Sassari ha il patrocinio del Comune di Sassari e della Città Metropolitana di Sassari.

L'esposizione sarà aperta al pubblico domani, venerdì 8 maggio dalle 15 alle 19, sabato 9 dalle 9 alle 18 e domenica 10 dalle 9 alle 12.

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