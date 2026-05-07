Emergenza parcheggi ad Alghero, la Lega avanza delle proposteLa proposta è di riservare quote significative di parcheggi liberi ai residenti, così da riequilibrare le esigenze di cittadini, attività economiche e turismo
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Parcheggi liberi per i residenti, meno stalli a pagamento e regole più semplici per le persone con disabilità. È il cuore del progetto presentato questa mattina dalla sezione cittadina della Lega di Alghero, illustrato in conferenza stampa da Salvatore Carta, per affrontare una criticità ormai quotidiana: la difficoltà di trovare parcheggio in città, non solo d’estate ma durante tutto l’anno.
Secondo la Lega negli ultimi anni Alghero avrebbe visto crescere in modo eccessivo gli spazi a pagamento, con una riduzione progressiva delle aree realmente disponibili per chi vive nei quartieri. Da qui la proposta di riservare quote significative di parcheggi liberi ai residenti, così da riequilibrare le esigenze di cittadini, attività economiche e turismo.
Nel mirino anche gli introiti della sosta a pagamento, passati, fanno sapere dalla Lega, da circa un milione di euro nel 2023 a oltre due milioni nel 2025, con una previsione di ulteriore crescita nel 2026.