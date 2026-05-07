La polizia ha individuato due persone ritenute responsabili, in concorso, di un furto aggravato ai danni di un turista che aveva parcheggiato la sua auto davanti alla spiaggia del Lazzaretto ad Alghero.

Dalle indagini è emerso che, dopo aver forzato l’auto, i due, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, avevano portato via due zaini contenenti articoli di abbigliamento e dispositivi elettronici per un valore di circa 1350 euro.

Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso e nei loro confronti il questore di Sassari sta valutando l’emissione del foglio di via compreso il divieto di ritorno ad Alghero.

(Unioneonline/A.D)

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