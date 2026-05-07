Due anni fa l’inizio dei lavori per la riqualificazione dell’edificio scolastico Dessì, un intervento portato a compimento nei giorni scorsi e che restituisce alla comunità una struttura più efficiente grazie alle opere di efficientamento energetico e di adeguamento agli spazi e alle esigenze della didattica.

L’ammodernamento degli edifici scolastici era negli obiettivi dell’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Mulas, che ha reperito risorse - un milione di euro - per assicurare più efficienza e sicurezza delle strutture che mancavano da troppo tempo di interventi di manutenzione.

I lavori si sono svolti con i tempi necessari per non interferire con il normale svolgimento dell’attività didattica. Attualmente la scuola Dessì si presenta più accogliente in vista anche del nuovo anno scolastico 2026-2027. Per le principali opere di manutenzione delle scuole e di nuova costruzione sono stati investiti circa 14 milioni di euro, di cui 9 milioni per la demolizione e ricostruzione della scuola Don Antonio Sanna.

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