Nella seduta del 5 maggio, il Consiglio comunale di Stintino ha approvato il Rendiconto finanziario 2025. Un documento che certifica la salute contabile dell’Ente, svelando la strategia politica dell'amministrazione Vallebella: trasformare la programmazione in cantieri e servizi concreti per la cittadinanza. Il Rendiconto 2025 si chiude con un risultato di amministrazione pari a 17.035.742 euro.

Di questi, oltre 6 milioni di euro rappresentano la parte vincolata destinata a investimenti e spese correnti, con un incremento di circa 300mila euro rispetto agli anni precedenti. Le entrate complessive sono aumentate di circa 1 milione di euro, passando dagli 8.460.000 euro del 2024 ai 9.430.000 euro del 2025. All'interno di questo quadro spiccano le entrate della tassa di soggiorno che sono passate da 550mila a circa 720mila euro. Inoltre sul versante della lotta all’evasione sono stati recuperati 221mila euro di Tari-Tarsu relativi agli anni precedenti, a dimostrazione di una lotta all'evasione che garantisce equità sociale. La restante parte delle maggiori entrate deriva da finanziamenti intercettati che alimentano direttamente il capitolo degli investimenti, mentre sull’avanzo libero l’amministrazione dispone di 5.524.000 euro.

Nel 2023 è stato potenziato l’organico di 16 nuove figure, nel 2024 si è puntato sulla digitalizzazione, mentre nel 2025 sul piano delle opere pubbliche sono stati aperti nuovi cantieri con la bitumazione delle strade, i nuovi guard-rail, le tribune del campo da calcio, la riqualificazione dei campi da tennis, il banchinamento della Marina di Stintino e il restauro delle opere lignee. L’ingresso di un assistente sociale ha permesso di attivare nel 2025 ben 7 nuovi servizi, dedicati in particolare alle fasce più fragili e agli anziani, migliorando concretamente la qualità della vita quotidiana.

Grazie agli "accordi quadro" su edifici pubblici e illuminazione, il Comune è oggi in grado di intervenire con una tempestività mai vista prima sulle criticità del territorio. Il vicesindaco e assessore al Bilancio, Pietro Madau: «Sono estremamente soddisfatto. L'Ente è in ottima salute e in perfetto equilibrio contabile. Questo rendiconto ci permette ora di utilizzare parte dell'avanzo per ulteriori e massicce manutenzioni straordinarie sui nostri immobili pubblici». Per la sindaca Rita Limbania Vallebella: «Il risultato della nostra programmazione è altamente positivo. Vedere i cantieri aperti dà il segno plastico della nostra volontà politica: rendere Stintino più curata per i residenti e accogliente per gli ospiti. E non ci fermiamo: nei prossimi giorni apriranno altri due cantieri fondamentali per la ristrutturazione della Palestra e del Centro Culturale».

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