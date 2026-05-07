Un pestaggio di famiglia. Sono stati condannati oggi, in sede di abbreviato in tribunale a Sassari, un padre e i suoi tre figli accusati di lesioni, danneggiamento e porto d’armi atte a offendere, e uno di loro anche di minacce di morte. Gli imputati hanno 58, 35, 32 e 23 anni.

Come vittima un 48enne sassarese che, nel 2024 a Sennori, secondo le accuse viene assalito dai quattro.

La ricostruzione dei fatti: uno dei membri della famiglia – il 35enne - sperona più volte l’auto parcheggiata del 48enne, tenta di investirlo e in seguito gli punta un coltello alla gola minacciandolo di morte. Poi arrivano il padre e i fratelli, che spaccano alcuni vetri della macchina con i bastoni e, armati di questi e di un’ascia, si accaniscono sull’uomo colpendolo a più riprese. Il risultato per la parte offesa sono due costole fratturate e la rottura di diversi denti causata in particolare da una bastonata ricevuta in pieno volto, per un totale di 45 giorni di prognosi.

L’avvocato della vittima, Mario Spanu, ha chiesto per il suo assistito 30mila euro di risarcimento, cifra che è stata accordata dal gup Gian Paolo Piana. Il giudice per le udienze preliminari ha disposto la condanna per tutti e quattro gli imputati, difesi dagli avvocati Sara Dettori, Vilia Fiorillo, Elias Vacca e Gianni Calaresu. Per il 35enne ha deciso una pena di tre anni mentre per gli altri tre di due anni e sei mesi. Il pm era Gianni Caria.

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