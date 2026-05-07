Servizi educativi per famiglie: a Porto Torres l’EduPê Open DayLa cooperativa, che da anni opera sul territorio, inaugura la nuova sede in via Volta
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Mercoledì 13 maggio, EduPê società cooperativa sociale inaugura la nuova sede in via Volta 15 e per l’occasione organizza un Open Day rivolto a istituzioni, famiglie e cittadinanza. Il trasferimento in uno spazio più ampio e funzionale rappresenta un passaggio importante nel percorso della cooperativa, che da anni opera sul territorio nell’ambito dei servizi educativi, psicologici e riabilitativi rivolti a minori e famiglie.
La nuova sede nasce con l’obiettivo di potenziare e ampliare l’offerta, rispondendo in modo sempre più strutturato e integrato ai bisogni educativi, relazionali e di sviluppo della comunità. Durante la mattina (dalle 11 alle 13), si svolgerà un incontro istituzionale, durante il quale verranno presentati lo studio, l’équipe multidisciplinare e i servizi attivi, oltre a una visita degli spazi.
Nel pomeriggio (dalle 16 alle 18), la sede aprirà le porte alla cittadinanza, alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, con l’opportunità di conoscere da vicino le attività della cooperativa e incontrare i professionisti. L’iniziativa è aperta a tutta la comunità.