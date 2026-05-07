Squadre di Abbanoa al lavoro nelle campagne di Usini per rimettere in funzione il pozzo, con l’obiettivo di permetterne la riattivazione e l'utilizzo dell'acqua che fungerà da supporto della rete idrica. La speranza è che la qualità dell'acqua, in seguito alle analisi in corso, risulti consona all'utilizzo civile ed alla sua immissione nelle condotte, così da garantire un servizio alla popolazione del paese. Sul posto sono impegnate le squadre della società del gestore unico, grazie al supporto della Regione Sardegna che ha risposto alle richieste del Comune. L’intervento si è reso necessario al fine di individuare una nuova fonte di approvvigionamento nei casi di particolare siccità ed emergenza idrica, come accaduto nella passata stagione, un periodo difficile che ha messo in crisi intere campagne e gli stessi usi civici. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni, un risultato ottenuto dopo anni di interlocuzioni e che fa ben sperare nella prospettiva di vedere limitati i disagi in caso di mancanza di acqua.

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