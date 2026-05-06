Addio a Ted Turner, fondatore dell’emittente americana Cnn, morto all’età di 87 anni. Lo ha annunciato la stessa rete, la prima all-news della storia.

Grande il cordoglio nel mondo dell’informazione e della comunicazione Usa. Anche il presidente Donald Trump ha voluto ricordare Turner, a modo suo, con un post su Truth, dove lo ha definito «uno dei più grandi di tutti i tempi. Ha fondato la Cnn, l'ha venduta ed è rimasto personalmente devastato da quell'affare, poiché la nuova proprietà ha preso la sua creatura e l'ha distrutta. È diventata “woke”, incarnando tutto ciò che lui non ha mai rappresentato».

Turner, nato in Ohio e soprannominato “La bocca del Sud” per la sua schiettezza, ha costruito un impero mediatico, che ha avuto come punta di diamante la tv dedicata alle notizie 24 ore su 24. Turner era anche un velista di fama internazionale, ricorda ancora la Cnn nel suo ritratto dello storico fondatore.

(Unioneonline)

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