Un’altra assoluzione, questa mattina a Tempio, per Mario Olianas, l’arzachenese che coltiva la Cannabis nel giardino di casa e la usa per curarsi.

Davanti al gip, l’avvocata di Olianas, Maria Assunta Argiolas, ha fornito, per l’ennesima volta, la documentazione medica che attesta la prescrizione della marijuana per uso terapeutico. Anche la pm Sara Martino ha chiesto l’assoluzione di Olianas e il giudice ha accolto le richieste di difesa e pubblico ministero.

L’uomo, 40 anni, era stato arrestato a ottobre dell’anno scorso perché trovato in possesso di 30 piante di Cannabis, impianto di irrigazione, illuminazione, essiccazione e ventilazione e circa 8 chili di marijuana.

Il processo è stato celebrato (rito abbreviato) secondo il copione di sempre, Olianas ha sostenuto la sua tesi supportata dai certificati medici: «Non sono uno spacciatore e non vado dagli spacciatori ad acquistare la marijuana. Quello che è stato sequestrato è il quantitativo di una scorta per un anno. L’assunzione della marijuana allevia le mie sofferenze, è scritto nei certificati medici». L’avvocata Maria Assunta Argiolas, tra il 2018 e quest’anno ha già ottenuto sei sentenze assolutorie. Olianas dice: «Io vorrei essere lasciato in pace, non spaccio marijuana, mi curo».

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