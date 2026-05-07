Il Comune di Sassari scende in campo per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi. E lo fa con una campagna di sensibilizzazione, a tutela del patrimonio naturale e della sicurezza dei cittadini, che partirà dalle 9 di sabato 9 maggio con una serie di azioni per informare i cittadini sulle norme antincendio e sulle buone pratiche.

Si comincerà dalle aree di Monte Bianchino, san Francesco e Filigheddu dove si trovano ampie aree boschive vicino alle abitazioni ed è grande il rischio che un incendio si propaghi alle case, mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone e dei beni.

A supporto dell’iniziativa ci saranno le organizzazioni di volontariato di protezione civile e della compagnia barracellare. Gli operatori distribuiranno materiale informativo sulle pratiche da attuare in caso di incendi. In più sarà illustrato il piano comunale di protezione civile e saranno raccolte le segnalazioni di criticità eventualmente presenti nel territorio.

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