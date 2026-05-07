Al via il piano di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino del basolato lapideo e alla messa in sicurezza della viabilità urbana nel territorio comunale di Sorso, lavori che hanno costretto l’amministrazione a predisporre modifiche sulla viabilità urbana nel centro cittadino. A partire dall’8 maggio e fino al termine dei lavori, scatteranno i provvedimenti in viale Cottoni, la strada interdetta al transito veicolare nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piave e la fine di Piazza Marginesu. In tutta l’area interessata è previsto inoltre il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati. In via Bellini è stato istituito il divieto di sosta nel tratto finale (lato destro verso via Piave) per una lunghezza di 15 metri in prossimità dell’incrocio con viale Cottoni. In via Tuveri chiusura al transito nel tratto tra viale Cottoni e via Azuni, con l'eccezione consentita esclusivamente ai residenti e al traffico locale. Per ridurre i disagi e garantire il collegamento con corso Vittorio Emanuele, piazza Marginesu sarà temporaneamente aperta al traffico veicolare seguendo lo schema di circolazione provvisorio indicato nella mappa allegata. La ditta esecutrice garantirà il passaggio pedonale in sicurezza e utilizzerà personale addetto (movieri) per regolare i flussi più critici.

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