Il consiglio comunale di Castelsardo, nella giornata di ieri, nella cornice di Palazzo Ducale a Sassari, ha sottoscritto l’atto costitutivo che sancisce ufficialmente la nascita dell’Unione dei Comuni del Nord Ovest. Insieme ai Comuni di Alghero, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria, Castelsardo entra a far parte dell’Unione dei Comuni del Nord Ovest, nuovo organismo territoriale, nato per dare continuità amministrativa e progettuale al percorso già avviato nell’ambito della precedente rete metropolitana del Nord Sardegna.

Si tratta di un passaggio strategico per il territorio e non di un semplice adempimento formale. La costituzione dell’Unione consentirà infatti di garantire continuità tecnica e amministrativa nella gestione dei fondi già ottenuti, portare avanti i progetti in corso evitando rallentamenti o interruzioni, e partecipare in forma unitaria ai nuovi bandi regionali, con maggiori possibilità di intercettare risorse utili allo sviluppo, al rafforzamento dei servizi e al miglioramento delle infrastrutture.

La firma dell’atto costitutivo rappresenta il coronamento di un percorso condiviso che ha visto tutti gli otto Consigli comunali approvare l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione, passaggi necessari per arrivare alla nascita del nuovo ente. «Accanto alla soddisfazione per il traguardo raggiunto, resta il rammarico per il fatto che Castelsardo sia stato l’unico Comune tra quelli aderenti in cui un atto di tale importanza politica non sia stato approvato all’unanimità- ha detto la sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto-. Un elemento che, sul piano istituzionale, richiama la necessità di una piena condivisione quando sono in gioco opportunità decisive per il futuro della comunità».

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