L’Asd Atletico Bono ha comunicato le dimissioni dell’intero gruppo dirigenziale che ha operato nelle ultime due stagioni, appellandosi all’amministrazione comunale. «Dopo lunghi anni di attività nei quali l’impegno profuso da chiunque vi abbia preso parte, ci troviamo ad affrontare una battuta d’arresto», si legge nella nota firmata dal presidente e dai dirigenti dell’ Asd Atletico Bono. «Chiunque di noi abbia impegnato il proprio tempo e, più volte, le proprie risorse finanziarie con l’unica finalità di permettere la sopravvivenza della struttura organizzativa, che ha offerto alla nostra comunità la possibilità di coltivare una passione sportiva, conosce quanto sia faticoso e impegnativo a sostenere le sorti».

Il rischio che si presenta è relativo all’iscrizione al campionato di promozione in scadenza, termini da rispettare se non si vuole scendere in Terza categoria con la messa in vendita del titolo sportivo. «L’Asd Atletico Bono è un patrimonio della comunità bonese che non può assolutamente essere disperso», sostiene l’amministrazione. «Lo sport è strumento di socializzazione e coesione, elementi imprescindibili all’interno di una comunità. L’ Amministrazione metterà in campo ogni azione possibile affinché questo patrimonio non si disperda». Pertanto, è convocata per il giorno venerdì 29 maggio alle ore 19 nell’aula consiliare del comune dì Bono un’assemblea pubblica al fine di valutare la possibilità di costituire un nuovo gruppo dirigente.

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