Premio a sei dipinti scelti dalla giuria della nuova edizione dell’estemporanea di pittura organizzata a Porto Torres dall’associazione Tnt Global Art lo scorso 9 maggio nell’affascinante scenario dell’Area archeologica di Turris Libisonis, in occasione della 15esima edizione turritana di Monumenti Aperti.

Nella categoria dei professionisti, il primo posto è stato conquistato dalla tela di Andrea Ibba, seguito dall’opera di Emanuela Lutzu e dalla tela di Sandro Marchi. Al 4° e al 5° posto, rispettivamente, Giuseppe Gaspa e Anna Rita Schintu. Tra gli esordienti, ha conquistato il primo posto l’esordiente turritano Francesco Pischedda che si è aggiudicato il premio di 200 euro mentre i 5 professionisti hanno ottenuto 400 euro ciascuno.

Le opere premiate sono quelle che hanno saputo esprimere al meglio il tema incentrato sulla storia e sul patrimonio archeologico della città. Le tele sono state esposte nel Palazzo del Comune fino al 22 maggio, quando la giuria ha decretato i vincitori nella Sala del consiglio comunale. Alla consegna del riconoscimento hanno preso parte il presidente della TNT Global Art, Gianni Nieddu, gli artisti coinvolti – 24 gli iscritti, alcuni turritani e altri in arrivo da tutta l’Isola – e la commissione giudicatrice presieduta dal direttore del Museo Antiquarium Turritano Stefano Giuliani e dalla storica dell’arte della Direzione Regionale Musei Sardegna Silvia Pinna.

La giuria ha avuto il compito di selezionare le opere capaci di esprimere con maggiore efficacia l’essenza dei luoghi e degli usi e dei costumi dei personaggi che vissero nell’epoca romana nell’antica Turris Libisonis. La giuria ha espresso la propria valutazione sulla base di parametri quali composizione, tecnica e colore, aderenza al tema, originalità e creatività, tempistica e impatto visivo generale. Ora le tele vincitrici entreranno a far parte a tutti gli effetti del patrimonio culturale della città visto che saranno esposte nelle diverse sedi del Comune.

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