Porto Torres, riciclo rifiuti: al Comune 200mila dagli incentivi ConaiUna somma calcolata secondo Capitolato speciale di appalto affidato all’Impresa Sangalli Giancarlo spa
Dalla raccolta differenziata un importante riconoscimento degli incentivi Conai, il Consorzio nazionale imballaggi che favorisce e promuove un sistema di recupero e riciclo di alcuni materiali come la plastica e il vetro, ma anche l’acciaio e l’alluminio, carta e legno.
Il Comune di Porto Torres è beneficiario dell’importo di circa 200mila euro, somma calcolata secondo Capitolato speciale di appalto affidato alla Impresa Sangalli Giancarlo spa, in base al quale i contributi Conai, derivanti dalle frazioni secche valorizzabili – carta, plastica, metalli, vetro- spetteranno in quota parte all’azienda contraente e in parte all’ente comunale.
In particolare gli incentivi spettanti al Comune corrispondono all’84 per cento dei ricavi Conai, derivanti dai Consorzi di filiera per l’anno 2024, per un totale complessivo pari a 238mila e 730 euro.
Pertanto la quota di competenza dell’amministrazione comunale è di circa 200mila e 388 euro, cifra inserita nel capitolo delle entrate correnti come proventi della raccolta differenziata.