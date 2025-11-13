Dalla raccolta differenziata un importante riconoscimento degli incentivi Conai, il Consorzio nazionale imballaggi che favorisce e promuove un sistema di recupero e riciclo di alcuni materiali come la plastica e il vetro, ma anche l’acciaio e l’alluminio, carta e legno.

Il Comune di Porto Torres è beneficiario dell’importo di circa 200mila euro, somma calcolata secondo Capitolato speciale di appalto affidato alla Impresa Sangalli Giancarlo spa, in  base al quale i contributi Conai, derivanti dalle frazioni secche valorizzabili – carta, plastica, metalli, vetro- spetteranno in quota parte all’azienda contraente e in parte all’ente comunale.

In particolare gli incentivi spettanti al Comune corrispondono all’84 per cento dei ricavi Conai, derivanti dai Consorzi di filiera per l’anno 2024, per un totale complessivo pari a 238mila e 730 euro.

Pertanto la quota di competenza dell’amministrazione comunale è di circa 200mila e 388 euro, cifra inserita nel capitolo delle entrate correnti come proventi della raccolta differenziata. 

